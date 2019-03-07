Национальная лига студенческих клубов записала поздравления в рамках акции #вамлюбимые

В преддверии празднования Международного женского дня Национальная лига студенческих клубов присоединилась к Всероссийской акции #вамлюбимые, опубликовав ролики к празднику в социальных сетях.

Акция нашла широкий отклик среди мужской половины НЛСК. 6 и 7 марта участники разместили более 1 тыс. видеопоздравлений в социальных сетях 65 региональных отделений НЛСК и на личных страницах.

Участники в видеороликах выразили слова поздравления и восхищение представительницами прекрасной половины человечества. Наши замечательные девушки уникальны и для каждой были адресованы эти поздравления. Найти работы участников акции можно по хештегам #вамлюбимые, #НЛСК, итоговый ролик будет размещен в социальных сетях НЛСК.

Акция #вамлюбимые привлекла значительное внимание молодежи. Она стала отличным примером поздравления, способного сплотить участвующих и оставить приятные воспоминания. Необычный формат поздравления вызвал множество положительных эмоций. Было сказано много теплых слов и пожеланий, которые вызвали искренние улыбки и растрогали очаровательных девушек.

Национальная лига студенческих клубов – молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. В ее задачи входит создание условий для расширения возможностей самореализации членов студенческих клубов, выявление и поддержка в рамках просветительской деятельности молодежных инициатив, идей, проектов.