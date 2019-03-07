Подростки в Петербурге надругались над одноклассницей

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о развратных действиях одноклассников в отношении 13-летней школьницы в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

В надругательствах над девочкой троих подростков обвинила мать потерпевшей, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что об инциденте сообщили сотрудники комитета по образованию, к которым обратилась 37-летняя мать девочки.

По словам женщины, происшествие случилось еще 7 февраля прямо в помещении школы. По ее словам, трое одноклассников совершили развратные действия в отношении ее дочери.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, насиловавших 14-летнюю школьницу в течение четырех месяцев.