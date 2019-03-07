Полицейские из конного полка преподнесли Путину символический подарок

Президент России Владимир Путин подарил первому оперативному полку полиции ГУМВД по Москве орловского рысака, а в ответ получил от полицейских подкову «на удачу».

Путин привез жеребца знаменитой русской породы «орловская рысистая» по кличке «Золотой луч». Коню 4 года. В ответ президенту преподнесли в подарок подкову – на удачу, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин на лошади по кличке «Золотой луч» проехал по манежу первого оперативного полка полиции.