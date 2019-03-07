СК проверит данные об избиении учителем первоклассников

СК во Владимирской области проверит информацию об избиении первоклассников педагогом школы в городе Юрьев-Польский.

«Как следует из опубликованного (в местных СМИ – прим. ВЗГЛЯД) материала, основанного на заявлениях нескольких родителей первоклассников, во время образовательного процесса педагогом якобы применялись недозволенные методы воспитания и обращения с детьми. По мнению родителей, неадекватное грубое поведение учителя, вызвало у детей психологическое расстройство», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Отмечается, что родители также сообщили об избиении педагогом детей.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК Владимирской области дал указание проверить эти факты, оценить ситуацию и принять меры к обеспечению «безопасного пребывания школьников в образовательном учреждении».

В феврале ученица коррекционной школы Петербурга пожаловалась, что ее избила учительница, после чего у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга.