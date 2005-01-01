Спасатели МЧС необычно поздравили женщин в Москве

Пожарная бригада и робот службы МЧС по Москве устроили акцию на Манежной площади и улицах столицы в честь Международного женского дня – женщин, девушек и девочек поздравили с наступающим праздником, подарив им букеты.

Праздничная пожарная машина целый день курсировала в потоке по центру столицы в поисках прекрасных дам. Отряд из пяти мужчин делал частые остановки и одаривал личными поздравлениями и букетами тюльпанов проходящих мимо женщин.

За смену сотрудники МЧС вручили около 500 поздравлений и традиционных весенних букетов.

Видео с акции опубликовано на YouTube.

Еще одну предпраздничную акцию устроили в московском метрополитене. Девушкам и женщинам сообщали, что на них среагировала рамка металлоискателя, и просили пройти через еще одну такую же. После этого удивленным женщинам мужской голос, раздающийся из рамки, делал комплименты, а сотрудники метрополитена дарили им цветы.