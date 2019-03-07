Детям ввели просроченную вакцину в больнице Калининградской области

В городской больнице Пионерского Калининградской области детей прививали вакциной с истекшим сроком годности, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что врачи ввели просроченную вакцину от инфекционных заболеваний 17 пациентам в возрасте от года до трех лет, передает РИА «Новости» .

Сообщается, что материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В действиях врачей усмотрели признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное в отношении детей в возрасте до шести лет», предусматривающей лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее было внесено постановление главного санитарного врача России о дополнительной вакцинации от кори россиян и иностранных граждан с апреля по октябрь.

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