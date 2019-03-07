Военные сфотографировались с балеринами в метро

В Екатеринбурге военные ЦВО поздравили жительниц города с наступающим Международным женским днем и опубликовали фотосессию военнослужащих с балеринами на фоне станции метро «Ботаническая».

«Мы хотели сделать что-то необычное, чтобы поздравить женщин ЦВО и напечатать открытки для наших коллег. Мы подбирали разные варианты и остановились на этом. Нам посодействовал екатеринбургский метрополитен (пустил нас на «Ботаническую») и один из танцевальных коллективов города, – рассказал начальник городского пункта отбора на военную службу по контракту Владимир Бойченко, передает «Российская газета».

На снимках запечатлены военнослужащие в комплектах «Ратник» вместе с художественным коллективом современной хореографии «Лаборатория Танца».

Ранее Росгвардия в преддверии 8 Марта выпустила необычный календарь, в съемках для которого приняли участие бойцы спецназа и котята.