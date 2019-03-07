Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом

Глава Белого дома Дональд Трамп во время заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом.

Трамп, отмечая важность развития технологий в сфере образования, обратился к Куку.

«Мы очень ценим это (вклад Apple), Тим Эппл», – сказал Трамп. Видеозапись с этим высказыванием опубликовал журналист The Verge в своем Twitter.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

В Сети тут же подхватили эту фразу. «Не спутаешь с Биллом Майкрософтом», – написал один пользователь Twitter.

Not to be confused with Bill Microsoft. — Curt Schick (@justcurt915) 6 марта 2019 г.

«Тим Эппл... Стив Макинтош нашего поколения», – сыронизировал другой.