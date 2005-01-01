В ОП оценили идею ввести наказание за похищение ребенка родителем

«С точки зрения предупреждения таких историй инициатива очень правильная», – заявила газете ВЗГЛЯД первый зампред комиссии ОП по поддержке семьи Юлия Зимова, комментируя предложение ввести уголовную ответственность в отношении одного из родителей за удержание ребенка у себя вопреки решению суда.

«Сейчас человек знает, что ему ничего за это не будет, а если он заберет ребенка после решения суда, которое не будет оспорено и понесет за это ответственность, то инициатива имеет большие перспективы», – уверена первый зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

По мнению общественницы, это предложение надо обсуждать, но вектор у него верный и большинство экспертов данную инициативу поддерживают.

«Когда мы работаем с мамами и папами, которые по решению суда должны быть со своими детьми, но дети находятся с другим родителем, то это, как правило, очень тяжелые истории. Обычно такой родитель обладает определенными возможностями и удерживает ребенка либо в закрытом коттеджном поселке, либо в закрытом частном образовательном учреждении – мы не можем знать, что там происходит и сделать такому родителю ничего не можем», – посетовала собеседница.

Зимова отметила: несмотря на то, что некоторые семьи добиваются исполнения решения суда с помощью юристов, есть очень много прецедентов, когда приставы бессильны, например, если человек уезжает с ребенком в другой регион.

«Получается, что родитель должен выслеживать, повторно забирать и фактически выкрадывать ребенка. К тому же проживание с одним из таких родителей часто сопровождается определенным психологическим настроем и в таких случаях ребенку требуются психологи, это очень тяжелая для него ситуация», – пояснила Зимова.

Напомним, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем. После развода супругов суд определяет, с кем остаются общие дети. Чиновница предложила считать похищением ситуацию, когда второй родитель вопреки решению суда удерживает ребенка у себя.