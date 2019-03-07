Международные омбудсмены одобрили идею Москальковой о защите женщин в тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее предложение разработать международные стандарты защиты женщин в тюрьмах вызвало интерес и поддержку у представителей мирового правозащитного сообщества.

Москалькова выступила с данной инициативой 5 марта на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, передает ТАСС.

«Мое предложение выработать единые международные стандарты защиты прав женщин, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, вызвало интерес и одобрение», – сообщила омбудсмен журналистам в среду.

По ее словам, после заседания к ней подошли несколько правозащитников и сказали, что сочли это предложение заслуживающим поддержки.

«Женщина должна иметь иной режим содержания, обязательно надо учитывать положение ее семьи, детей, возможности ее ресоциализации», – подчеркнула Москалькова.