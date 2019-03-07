Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 2 копейки – до 65,96 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 74,54 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 66,15 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».