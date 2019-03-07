Таможня опровергла прекращение оформления авто иногородним во Владивостоке

Владивостокская таможня опровергла информацию о прекращении оформления ввозимых иномарок их владельцам, которые живут или зарегистрированы за пределами Приморья.

В сообщении таможни говорится, что «оформление транспортных средств, ввозимых на территорию России физическими лицами, ведется в обычном порядке», передает РИА «Новости».

Ведомство добавило, что «декларирование автомобилей осуществляется лицами, проживающими в любом регионе России, либо их таможенными представителями», и «ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено».

Отмечается, что посты таможни не принимали решений об отказе в регистрации пассажирских таможенных деклараций на основании места проживания или регистрации.

Ведомство также напомнило, что для оформления авто иностранного производства необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения о машине документально и уплатить таможенные платежи.

Ранее в местных СМИ была распространена информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять автомобили иностранного производства, которые ввозят жители других регионов.

По данным изданий, таким владельцам машин придется оформлять документы внутри страны и оплачивать пошлину дважды.