Таможня опровергла прекращение оформления авто иногородним во Владивостоке

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России

Саломе Зурабишвили «не может смириться с тем, что переговоры с Россией идут только на техническом уровне»Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Выступая со своим первым обращением к парламенту, президент Саломе Зурабишвили выразила желание «оживить» отношения с Москвой. Более того, заверила, что работает над этим, просто через страны Запада. Поиск пути к сердцу России через Брюссель или Париж кажется вопиющей глупостью. Но, учитывая, что речь идет о Зурабишвили, это глупость только на первый взгляд. Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Как возник новый скандал вокруг «педофилии Майкла Джексона»

Проблема «Майкл Джексон и дети» продолжает волновать западное обществоФото: John Kuntz/Reuters
В мировых СМИ вновь раскручивается скандал вокруг отношений Майкла Джексона и его несовершеннолетних друзей. Дошло до того, что радиостанции стали отказываться транслировать песни легендарного исполнителя. Что стоит за этим всплеском интереса к личной жизни Джексона и как это связано с оставшимся после него гигантским наследством? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
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            Таможня опровергла прекращение оформления авто иногородним во Владивостоке

            7 марта 2019, 08:55

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Владивостокская таможня опровергла информацию о прекращении оформления ввозимых иномарок их владельцам, которые живут или зарегистрированы за пределами Приморья.

            В сообщении таможни говорится, что «оформление транспортных средств, ввозимых на территорию России физическими лицами, ведется в обычном порядке», передает РИА «Новости».

            Ведомство добавило, что «декларирование автомобилей осуществляется лицами, проживающими в любом регионе России, либо их таможенными представителями», и «ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено».

            Отмечается, что посты таможни не принимали решений об отказе в регистрации пассажирских таможенных деклараций на основании места проживания или регистрации.

            Ведомство также напомнило, что для оформления авто иностранного производства необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения о машине документально и уплатить таможенные платежи.

            Ранее в местных СМИ была распространена информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять автомобили иностранного производства, которые ввозят жители других регионов.

            По данным изданий, таким владельцам машин придется оформлять документы внутри страны и оплачивать пошлину дважды.


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