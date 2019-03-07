В четверг синоптики пообещали москвичам похолодание.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет солнечно и 12 градусов мороза. К обеду температура поднимется до 6 градусов ниже ноля. К вечеру потеплеет до минус 3 градусов. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 3-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.