Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок

Суд Сергиева Посада приговорил одного членов экстремистской организации «Новое величие» Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно, сообщила адвокат другого фигуранта дела Руслана Костыленкова.

Рустамова признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества, передает ОВД-Инфо.

Отмечается, что осужденный признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривали без изучения доказательств. Сообщается, что 11 марта в Московском городском суде пройдет слушание по продлению ареста остальным фигурантам.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, 19-летняя Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом). По версии следствия, организация хотела захватить власть в России путем государственного переворота.

Подробно о «Новом величии» рассказывала газета ВЗГЛЯД,