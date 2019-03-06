РСПП предложила передать полномочия по взысканию долгов частным приставам

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой создания института частных приставов.

Как сообщает «Коммерсант», РСПП предлагает создать Федеральную палату частных судебных приставов-исполнителей, которые будут взыскивать долги с юридических лиц, алименты, социальные пособия и задолженности по зарплате.

За Федеральной службой судебных приставов, согласно проекту, должны остаться полномочия по взысканию бюджетных долгов и обеспечению исполнения документов неимущественного характера в пользу госструктур. В РСПП считают, что при таком разграничении будут учитываться интересы малообеспеченных граждан.

Отмечается, что право работать частными приставами будут иметь граждане с высшим юридическим образованием и опытом работы в аналогичной должности не менее года. Также для получения квалификации частного пристава необходимо будет сдать экзамен. Уровень зарплаты частным приставам предложено установить правительству России.

Сообщается, что идея создания института частных приставов была поддержана Генеральной прокуратурой.

В прошлом году сообщалось, что долги россиян, по которым принято судебное решение о взыскании, достигли 4,4 трлн рублей; из которых 40% пришлось на обязательства перед банками.