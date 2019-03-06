Скончался первый бас-гитарист группы Queen

Участник британской музыкальной группы Queen и ударник Роджер Тейлор сообщил, что умер их первый бас-гитарист Майк Гроуз.

«Очень грустно узнать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба еще учились в школе. Он всегда звучал грандиозно. RIP», – написал Тейлор в своем Instagram.

О причине смерти музыканта не сообщается.

Участником группы Queen Гроуз был в 1970 году в течение нескольких месяцев.