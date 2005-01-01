Симоньян «мамой поклялась» по поводу Бароновой

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян поклялась, что не согласовывала с властью назначение экс-помощницы депутата Ильи Пономарева, правозащитницы Марии Бароновой на пост шеф-редактора RT.

«Главный вопрос, интересующий прогрессивную общественность в связи с Бароновой – согласовывала ли я ее назначение с «властью». Как говорят у нас в кровавом режиме – мамой клянусь, ни с кем не согласовывала!» – написала она в своем Twitter.

В конце февраля экс-помощница депутата Ильи Пономарева, правозащитница Мария Баронова перешла на пост шеф-редактора RT. Она займется благотворительным проектом.

Позже она подтвердила газете ВЗГЛЯД сообщения о ее сотрудничестве с Russia Today.