Россиянка умерла после ночи в колонии с заключенным в Бурятии

Посетительница исправительной колонии в Бурятии умерла после ночи, проведенной на свидании с осужденным, об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

Один из заключенных колонии воспользовался правом на длительное свидание с сожительницей, 31-летняя женщина приехала к нему 4 марта, сообщается на сайте СК.

«Свидание должно было длиться трое суток. Мужчину и женщину перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Давно не видевшие друг друга сожители легли спать только под утро, но сразу после этого у женщины начались судороги. Заключенный позвал дежурного, который немедленно послал за врачом. Но до его прихода женщина скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при внешнем осмотре на теле женщины не было обнаружено никаких повреждений. «Не исключено, что она страдала заболеванием, и ее состояние усугубилось из-за переживаний, связанных со свиданием», – добавил СК.

Для установления точной причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование.