Двум жителям Челябинска вынесли приговор за подделку туалетной бумаги

Челябинский суд приговорил двух местных жителей к двум годам условно за производство контрафактной туалетной бумаги.

В подпольном цеху мужчины организовали производство бумаги с использованием товарного знака «Туалетная бумага из Набережных Челнов», который им не принадлежал, пишет «Интерфакс».

«В апреле 2017 года в ходе обыска сотрудники полиции изъяли в цехе почти 260 тыс. рулонов туалетной бумаги. Ущерб правообладателю составил 2,4 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Мужчин признали виновными в использовании товарного знака, который принадлежит ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».