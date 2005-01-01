На Украине украли бронзовый барельеф с надгробия легендарного советского разведчика

С надгробной плиты разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове украли бронзовый барельеф, об этом сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай.

«На Холме Славы сегодня ночью похищены плоский барельеф с надгробной плиты Николая Кузнецова. Скорее всего, была похищена пластина с надписью имени и фамилии», – рассказал директор, передает ТАСС.

Нагай уточнил, что с Холма Славы раньше уже совершались и другие кражи, так как доступ на мемориал является свободным. Холм Славы является административной частью музея-заповедника «Лычаковское кладбище» во Львове.

Николай Кузнецов (1911–1944) – советский разведчик, был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Во время Великой Отечественной войны он под видом немецкого обер-генерала добывал разведданные на Украине, лично уничтожил несколько немецких генералов и высокопоставленных чиновников.

Кузнецов добывал данные о наступлении на Курской дуге, о покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Погиб в бою с националистами из УПА* в селе Боратин под Львовом.

В феврале во Львове с аварийной стелы монумента Славы сняли горельефы с образами пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса и оправили в музей «Территории террора».