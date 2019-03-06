Под Астраханью начали проверку инцидента с пощечиной ребенку от учительницы

В городе Камызяк Астраханской области начали служебную проверку в связи с тем, что на уроке обществознания учительница ударила по лицу мальчика.

«По результатам поверки будет принято решение о том, будет ли привлечен к ответственности педагог», – приводит «Интерфакс» слова собеседника из медиа-центра регионального министерства образования.

В интернет попало видео с урока, где учительница спрашивает у класса значение фразы «быть полезным обществу», затем подходит к школьнику за последней партой, требует подняться и бьет по лицу.

По данным источника, учительница написала заявление об увольнении из школы по собственному желанию. Руководством заявление пока не подписано.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах агрессии со стороны педагогов.

Напомним, в последнее время произошло несколько похожих историй. Получившая сотрясение мозга первоклассница из Санкт-Петербурга пожаловалась на то, что ее ударила учительница. В Смоленске мать второклассника рассказала, что из-за котлеты педагог поцарапала до крови ребенку ухо, щеку и нос, а в Нижегородской области заместитель директора одной из школ ударила школьника по лицу.

Однако часто агрессия проявляется и со стороны учеников. В Тольятти завуч также ударила по лицу ребенка. Однако позже появилась информация, что ученица неоднократно провоцировала преподавателя, а мама девочки от претензий к педагогу отказалась в связи с тем, что поведение дочери «хромает». В Сызрани старшеклассник ударил учительницу по голове. А в Комсомольске-на-Амуре второклассник, которого в прошлом году ударил педагог, напал со стулом на преподавателя технологии.