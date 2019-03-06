Школьникам в Набережных Челнах разослали интимные фото завуча

Ученики и их родители в Малой Шильне, пригороде Набережных Челнов, получили в соцсетях откровенные снимки завуча, сообщают местные СМИ.

Молодая женщина обратилась в Следственный комитет по факту рассылки ее интимных фото. Завуч пояснила, что у нее завязались отношения с молодым человеком в соцсетях. По его просьбе она переслала ему несколько обнаженных фотографий. После этого, как утверждает девушка, ее страницу взломали, а снимки разослали ее знакомым, друзьям и школьникам, сообщает Chelny-biz.ru.

Однако, утверждает портал, на самом деле страница человека, с которым общалась завуч местной школы, была фейковой.

Следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.