Минпросвещения жестко отреагировало на позицию владимирской чиновницы по школьному питанию

Минпросвещения обратило внимание региональных правительств, что нельзя требовать от родителей организовывать питание учеников между уроками, так как это прямая обязанность школы.

«Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям. Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации – прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минпросвещения.

Ранее во Владимире совет депутатов города отменил бесплатные завтраки школьников за исключением детей из первых–четвертых классов льготных категорий. СМИ сообщали, что с остальных школьников будут брать плату по 20 рублей в день – половину школьного завтрака.

Общественный резонанс в связи с этим решением вызвало объяснение директора департамента образования Ольги Беляевой, которая заявила, сославшись на закон «Об образовании», что «питание детей – исключительно ответственность родителей». По мнению чиновницы, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, а выделять деньги на питание школьников ни регион, ни муниципалитет, ни школа не обязаны. Запись ее выступления была опубликована на Youtube.

На высказывание Беляевой обратили внимание в «Единой России» и аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление Беляевой, призвал уволить чиновницу и «близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений».