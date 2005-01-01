Познер указал на схожесть американских и российских СМИ

Журналист Владимир Познер заявил, что американские СМИ стали похожи на российские, поскольку стали ангажированными.

Такую позицию Познер высказал в интервью каналу RTVI, запись которого опубликована на YouTube.

«Она (Америка – прим. ВЗГЛЯД) уже не такая, и это, в частности, относится к СМИ. Когда-то я восхищался ими. А сегодня они очень похожи на наши. В том смысле, что СМИ стали сторонниками либо того, либо другого. Они перестали думать о том, что у них есть долг перед читателем, слушателем, зрителем», – отметил Познер.

Он отметил, что такое разделение в СМИ бьет по основам США.

Ранее Познер рассказывал, что причиной бедности россиян являются системные проблемы, в числе которых низкая производительность труда.