Медведев высказался о названии будущей валюты Союзного государства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что рассуждать о том, как могла бы называться валюта Союзного государства еще преждевременно и лишено смысла.

«Бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта [Союзного государства], пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которых этот союз должен работать», – сказал премьер, передает ТАСС.

Также Медведев отметил, что России и Белоруссии надо работать над разными путями интеграции, а не просто говорить, что Россия ничего не хочет, передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал России полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях, но «никто на это не идет». В Кремле сообщили, что не слышали об отказе переходить на рубль в торговле с Минском