Медведев внес ясность в действия США по ДРСМД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США не приостанавливают, а разрывают ДРСМД.

«Я просто задаюсь обычным вопросом, что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора. Ровно это и сделали американцы – под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Премьер также отметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был одним из документов, который обеспечивал международную безопасность и стратегическую стабильность.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора РСМД. Путин пообещал ответить зеркально. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.