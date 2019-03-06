Начата разработка проекта видеонаблюдения на российском сегменте МКС

РКК «Энергия» начала разрабатывать проект видеонаблюдения в российском сегменте Международной космической станции (МКС) после появления отверстия в космическом корабле «Союз», сообщили в Роскосмосе.

Представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил в ходе телеконференции для СМИ, что расследование инцидента с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» во время его полета с МКС продолжается, «взятые пробы с обшивки корабля изучаются», передает РИА «Новости».

«По поводу результатов экспертизы, естественно, мы дополнительно сообщим. У нас нет какого-то временного лимита», – добавил он.

По словам Устименко, Роскосмос терпеливо ждет результатов и обязательно поделится ими, когда расследование завершится.

Напомним, летом 2018 года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.

В феврале специалисты проверили версию о создавших дыру в «Союзе» микроорганизмах.