Латышские националисты сочли Масленицу угрозой

Латышские националисты посчитали угрозой проведение Масленицы в стране, сообщают СМИ.

На страницах соцсетей в Латвии некоторые пользователи назвали Масленицу «чужим праздником» и добавили, что ее нужно ставить в один ряд с Днем Святого Валентина и Хеллоуином, передает РИА «Новости».

«Масленица? Какая связь у Юрмалы с официальным празднованием Масленицы? Тогда включим и Хеллоуин и «черную пятницу» в официальные, город будет поддерживать празднование. Блины можно покушать и в будни» – прокомментировал праздник пользователь Гунтис.

Другие пользователи отметили, что на Земле есть множество народов и множество праздников, из которых можно выбрать именно те, которые хочется отмечать каждому, и не мешать другим.

Также некоторые вспомнили о латышском празднике Метени, схожим с русской Масленицей. «Если сами не празднуем Метени, то хорошо, что кто-то празднует Масленицу – которая, по сути, одно и то же», – отметил пользователь под ником Эд.

Но в дискуссии националисты все же продолжили стоять на своем и заявили, что Масленица «отнимает пространство у латышских праздников».

«Это праздники нации оккупантов, и у большой части русских, пусть они путинисты или антипутинисты, внутри сидит великорусский шовинист, и нас они считают своей территорией», – написал пользователь AK LV.