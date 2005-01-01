Оскорбивший жителей хрущевок сотрудник Роскосмоса уволен

Сотрудник дочернего предприятия Роскосмоса ФГУП «Агат» Станислав Жарков, назвавший жителей хрущевок «скотобазой», был уволен, рассказали в пресс-службе компании.

Жаркова уволили по соглашению сторон, свой последний день он отработал в компании во вторник, передает ТАСС.

В минувшие выходные Жарков в ходе Facebook-дискуссии оскорбил жителей хрущевок, назвав их «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Затем мужчина извинился, сказав, что сам живет в хрущевке.

В Роскосмосе поведение Жаркова сочли «не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли».

Солист группы «Ленинград» посвятил скандалу стихотворение.