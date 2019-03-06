Беглов пообещал наказывать чиновников за бюрократические проволочки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Кировского района города пообещал наказывать чиновников за бюрократические проволочки.

Беглов осмотрел новое здание детского сада на 190 мест с бассейном на Канонерском острове. Строительство здания было завершено еще в декабре 2017 года, но объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за превышения на прогулочных площадках допустимого уровня шума от проложенной поблизости магистрали. После установки новых шумозащитных экранов территория игровых площадок детсада была признана соответствующей действующим санитарным нормам и правилам.

«Садик необходимо открыть к 1 сентября. Мы сэкономили бюджетные деньги и потратим их на выкуп этого садика. В ближайшее время решение об этом будет принято», – сказал Беглов, слова которого приводятся на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников», – добавил он.

Жители Канонерского острова также пожаловались главе города на плохую экологическую обстановку. В частности, с трассы ЗСД летят реагенты и пыль на дорогу, по которой дети идут в школу и детский сад. Беглов дал поручение главе администрации Кировского района Сергею Иванову и руководству ЗСД в кратчайшие сроки защитить пешеходные дорожки от жилых домов к школе и детскому саду. Представители дирекции ЗСД заверили главу города, что приступают к работе немедленно и в сотрудничестве с районом в течение двух месяцев выполнят требования.