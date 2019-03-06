Доля перерабатываемого в Якутии мусора увеличится в 10 раз к 2024 году

Доля коммунального мусора в Якутии, который будет перерабатываться, вырастет с 4% в 2019 году до 37,8% в 2024-м, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников.

Садовников сообщил, что «планируется увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (переработку, вторичное производство) в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов с 4% в 2019 году до 37,8% в 2024 году», передает ТАСС.

Он добавил, что «это произойдет благодаря реализации в регионе нацпроекта «Экология».

По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно в России образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о переходе на новую систему обращения с отходами в ходе большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года, сообщил, что до 2024 года предстоит построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в стране.

Также Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию дал прямое поручение Общероссийскому народному фронту обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами, опираться на общественных экологических инспекторов.

В марте стало известно, что на объектах Универсиады решили отработать систему по раздельному сбору мусора.

Из опубликованных материалов по нацпроекту «Экология» следует, что совокупная мощность новых предприятий по переработке коммунальных отходов к 2024 году составит 23,1 млн тонн.

Согласно документу, до 2024 года планируется увеличить долю мусора, поступающего на обработку, с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Всего с 2019 года по 2024 год на мероприятия проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» будет направлено 296,2 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как выбрасывать мусор с выгодой для страны.