Полиция начала проверку сообщении о выдернувших волосы девочке школьниках в Москве

Полиция начала проверку по информации о том, что дети выдергивали однокласснице волосы в школе на севере Москвы; девочка была госпитализирована со множественными повреждениями головы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 5 марта, «в полицию из детской поликлиники поступила информация, что к ним обратилась девочка (...) с множественными повреждениями головы, которая объяснила, что накануне шестеро одноклассников выдергивали ей волосы», передает РИА «Новости».

По этому факту начата проверка. Отмечается, что полиция уже опросила мать девочки. Та пояснила, что конфликт у дочери произошел в школьной раздевалке с одноклассником.

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