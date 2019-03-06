В Кремле объяснили приостановку поставок гумпомощи в Донбасс

Россия проводит оценку потребностей Донбасса в гуманитарной помощи в 2019 году, практика ее оказания не прервана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано прекращение поставок гуманитарной помощи в Донбасс с начала 2019 года.

«Нет, там нет ничего другого, это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение», – сказал Песков.

Он добавил, что в этом вопросе «нет никаких системных или иных изменений в подходах», передает ТАСС.

В прошлом году Песков говорил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. С 2014 года МЧС доставила в регион свыше 76 тыс. тонн гумпомощи.