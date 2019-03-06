Издевавшегося над пенсионером блогера задержали в Петербурге

Полицейские задержали мужчину, который издевался над пенсионером в Петербурге, его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.

Блогер под ником Герман Ягодка опубликовал в своих соцсетях видео, где он мочится на мужчину преклонного возраста, в другом ролике он дарит ему бутылку водки и спрашивает, обиделся ли тот на него, передает РИА «Новости».

В ответ пенсионер сообщил, что «не обижается». По данным из соцсетей, Ягодке 32 года, он проживает в Санкт-Петербурге.

«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили участника скандального видеоролика, размещенного в социальной сети, в котором он совершал непристойные действия в отношении 57-летнего мужчины. Правонарушитель проживает в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга. Полицейские задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции. Участник видео привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», – сообщили в полиции.