СК приступил к проверке законности снятия инвалидности с онкобольной девочки

СУ СК по Ярославской области проводит проверку правомерности снятия инвалидности с онкобольной 11-летней девочки.

Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области проводит проверку правомерности снятия статуса инвалида с онкобольной 11-летней жительницы Ярославля Дарьи Курацаповой, сообщили RT в пресс-службе ведомства.

«Проверка проводится по факту принятия медико-социальной экспертизой решения о снятии с ребенка инвалидности – по какой причине, законно или нет», – пояснили в региональном СК.

Отец девочки рассказал, что его вызывали в следственный отдел для дачи показаний.

По данным телеканала, в 2012 году у ребенка врачи выявили молекулярную ретинобластому на третьей стадии, ей из-за этого недуга удалили глаз.

В конце 2018 года у девочки сняли статус инвалида из-за ремиссии.