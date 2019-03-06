Сын Кусто захотел приехать в Приморье для спасения косаток

Сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто сообщил властям Приморья, что хочет посетить регион и помочь в выпуске косаток и белух из бухты Средняя.

Об этом говорится в письме Кусто на имя главы Приморья Олега Кожемяко. Копию письма предоставила журналистам группа общественных организаций, среди которых реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень», «Эковахта Сахалина» и другие, передает РИА «Новости».

Кусто заявил, что с помощью властей Приморья «хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск».

Он отметил, что считает важным «начать подготовку китов к реабилитации и выпуску как можно раньше». Кроме того, «последние сообщения в СМИ говорят о возможном ухудшении здоровья косаток и белух в бухте Средняя, что увеличивает нашу обеспокоенность и обуславливает необходимость принятия срочных мер».

Копию письма также направили властям России «из-за срочности ситуации и текущих решений, принятых на федеральном уровне о судьбе косаток и белух».

Напомним, в Приморье в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к российскому лидеру с открытым письмом.