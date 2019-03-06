Владимир Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Президент Владимир Путин поздравил депутата Госдумы и первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с Днем рождения.

«Вы – человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полет в космос, весь Ваш профессиональный путь – пример честного служения Родине. Важно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности», – приводятся слова президента в адрес Терешковой на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал ей успехов, здоровья и всего наилучшего.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года, в 1963 года она совершила свой полет в космос в качестве единственного члена экипажа – командира корабля «Восток-6». В 2016 году она стала депутатом Госдумы.