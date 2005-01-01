Матерящегося на уроке томского педагога сняли на видео

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой педагог интерната для слабослышащих детей в Томске ругается матом во время урока.

В ролике запечатлено, как преподаватель отправляет одного из учеников за журналом и при этом разговаривает по телефону, используя ненормативную лексику.

В другой части видео педагог объяснила школьникам, что преподает сразу пять предметов в школе, поскольку имеет два высших образования и может вести уроки по любым дисциплинам.

«Дети постоянно жалуются, что преподаватель не проводит уроки и заставляет изучать материалы самостоятельно, систематически оскорбляет и повышает голос на них. Учитель не воспринимает нормального поведения в обществе, отборный мат и высокий голос – ее аргументы во всех спорах, как с родителями, так и с учениками», – приводит слова очевидца портал Tomsk.ru, опубликовавший ролик.

Он также добавил, что жалобы на учителя не раз передавались бывшему директору школы, а также в департамент образования.