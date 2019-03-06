В среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве столбики термометров покажут 1 градус ниже ноля, ожидается небольшой снег. Во второй половине дня температура опустится до минус двух градусов. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.