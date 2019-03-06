Спикер парламента Чехии выступил за развитие диалога с Россией

Председатель Палаты депутатов чешского парламента Радек Вондрачек отметил важность российско-чешского межпарламентского сотрудничества, призвав Москву и Прагу развивать диалог.

По словам чешского политика, межпарламентское сотрудничество России и Чехии приобрело особо важное значение в условиях, «когда международная ситуация складывается далеко не идеальным образом», передает ТАСС.

«Чешско-российское межпарламентское сотрудничество – составная часть прагматичных взаимных отношений, – отметил Вондрачек. – Парламентская дипломатия является великолепным способом развития рабочего диалога. Наши страны должны развивать диалог».

Вместе с этим он отметил, что Чехия является частью Евросоюза.

«Мы – командный игрок и, конечно, соблюдаем [антироссийские] санкции. Тем не менее, как я считаю, этот факт не аргумент, чтобы мы не развивали [всесторонний] диалог и не обсуждали актуальные для нас вопросы», – подчеркнул спикер чешского парламента.

Вондрачек приветствовал начинающееся в Праге заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Он подчеркнул, что Чехия нуждается в новых рынках сбыта.

«Россия – наш перспективный партнер, партнер с большим потенциалом. Чешские предприниматели успешно реализуют в России целый ряд инвестиционных проектов, так же, как и российские бизнесмены у нас», – сказал спикер чешского парламента.

«Несмотря ни на что, российский рынок является для Чехии вторым крупнейшим, после американского, за пределами Евросоюза, в страны которого республика экспортирует наибольшее количество товаров», – отметил политик.

Накануне глава чешского минпромторга Марта Новакова признала «Северный поток – 2» экономически выгодным проектом.