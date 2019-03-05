Пентагон призвал не передавать Турции F-35 в случае приобретения С-400

Европейское командование ВС США рекомендует не передавать Турции истребители пятого поколения F-35 в случае приобретения этой страной российских зенитных ракетных систем С-400, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

«От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны», – передает слова Скапаротти ТАСС.

Накануне официальный представитель Пентагона заявил, что приобретение у России зенитных ракетных систем С-400 будет иметь «тяжкие последствия» для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой, сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Ранее источники сообщили, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от С-400.

С-400 должны поставляться в Турцию с июля 2019 года.