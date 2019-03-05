Тайский миллионер решил устроить турнир для претендентов на руку дочери

Миллионер из Таиланда Анон Роттхонг устраивает турнир для соискателей руки и сердца своей 26-летней дочери Канситы, сообщили местные издания.

Победителю турнира Роттхонг вместе с дочерью предлагает в качестве приданого 10 млн таиландских бат ( порядка 300 тыс. долларов) и долю в бизнесе по торговле дурианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Khaosod.

Миллионер заявил, что ищет дочери образованного и понимающего в бизнесе партнера, который будет помогать Кансите в управлении ее компанией. Те же самые критерии предъявила для будущего мужа и дочь бизнесмена, отметившая, что ей нужен компаньон, любящий дуриановую торговлю и не имеющий вредных привычек.

«Мне нужен мужчина, с которым я смогу бывать в обществе и делать вместе селфи», – сообщила Кансита.

Отмечается, что Роттхонг считается крупнейшим поставщиком дуриана в Таиланде, за что получил прозвище «дуриановый магнат». Турнир за дочь миллионера пройдет 1 апреля в провинции Чантхабури, где имеется множество плантаций дурианов. Сообщается, что задания претендентам на свою дочь Роттхонг объявит в день проведения соревнований.