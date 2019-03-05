Открывается регистрация на молодежный форум Таврида

Представители культуры и искусств из разных регионов России и победители Всероссийского конкурса «Резиденты Тавриды» откроют регистрацию на форум «Таврида 5.0» 5 марта в Москве

В этом году участники соберутся на полностью обновленной площадке неподалеку от Судака (Республика Крым), к созданию которой будут причастны сами, сообщается на сайте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В мае начнется первый этап: профессионалы из сферы искусств попадут на форум и смогут воплотить собственные идеи в жизнь, благоустроив новый арт-кластер. Кроме того, молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры примут участие в отборе на хакатон «Города» и в проектный офис по строительству образовательного центра «Таврида», волонтеры и тим-лидеры пройдут профессиональное обучение, а медиакоманда – тренинг.

Второй этап форума пройдет с июня по август и включит в себя шесть смен: «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим», «Рэп смена», «Видеопродакшн смена», «Камеди смена».

Рэп-музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей и музыкантов, архитекторов, художников, stand-up комиков, блогеров, артистов и режиссеров ждут интенсивы в профессиональных тематических школах, мотивационные сессии, платформа Mystories (обмен опытом на примере реализации личных персональных кейсов).

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского Архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центра современного искусства.

Форум завершится творческим фестивалем «Таврида – ARTRUSSIA», который объединит около 30 тыс. человек.

«Наша площадка станет самым большим креативным пространством для всех, кто устремлен в будущее, для тех, кто верит в объединяющую силу современного российского искусства», – поделился генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

Регистрация участников форума «Таврида 5.0» реализуется через АИС «Молодежь России». Для успешного отбора необходимо выполнить творческие задания на сайте мыставриды.рф и пройти очное собеседование в своих регионах.

Напомним, в 2019 году «Таврида 5.0» в пятый раз соберет в Крыму представителей творческих профессий из всех регионов России. Юбилейный форум станет новой ступенью в развитии проекта. Площадку дополнит строительство стационарного образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида».

Организаторами форума и фестиваля выступают АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Росмолодежи и Роскультцентра.