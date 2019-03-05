Росгвардия объяснила наличие пистолета у школьника на Кубани

Разрешение на пневматический пистолет, которым школьник в станице Ахтанизовской ранил сверстников, не требуется, сообщили в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

В главке Росгвардии заявили, что «в соответствии с действующим законодательством, регулирующим оборот оружия на территории России, пневматический пистолет не подлежит лицензированию и не требует разрешительных документов», передает РИА «Новости».

Глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенко заявил, что четверо школьников в Краснодарском крае получили легкие повреждения, играя на перемене с пневматическим пистолетом.

По его словам, подростки во время перемены сначала стреляли по банкам, а потом один выстрелил в ногу другому.

Впоследствии Бабенков уточнил, что инцидент произошел, когда школьники вышли в магазин.

Полиция в данный момент устанавливает обстоятельства происшествия. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова решила обратиться в Рособрнадзор для проверки воспитательных программ в школе Краснодарского края, где ученики якобы играли с пневматическим пистолетом.

«Также необходимо проверить вовлеченность и охват детей дополнительным образованием, насколько доступны бесплатные формы», – сказала омбудсмен.

Она добавила, что обратится в краевую прокуратуру региона с целью дать оценку действиям уполномоченных структур.

Один из пострадавших рассказал, что подросток открыл стрельбу «в шутку», вымогая деньги у других школьников, когда те пошли в магазин, передает портал «360».

«Он вначале попросил у меня деньги, а потом просто ради прикола начал стрелять и смеяться. Стрелял мне в ноги, спину и грудь. У меня остались кровавые синяки», – сообщил учащийся.

По его словам, подозреваемый открыл огонь и по стоявшим рядом с ним подросткам; пальбу остановил продавец магазина, выбежавший на крики.

Пострадавший добрался до школы и рассказал об инциденте учителям, те вызвали скорую и полицию.

Ранее сообщалось, что на Кубани подросток напал с пневматическим пистолетом на школьников, пятеро учащихся получили ранения.

Причиной инцидента предварительно называют бытовой конфликт. При этом директор и завуч школы якобы пытались забрать пневматический пистолет у ученика, однако «во время общения с руководством школы подросток отказался отдать пистолет, ссылаясь на то, что его у него нет».

Отмечается, что с 2016 года подросток состоит на внутришкольном учете, а сами ученики характеризуют его как конфликтного хулигана.