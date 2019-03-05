Украина похвалилась «паритетом с противником» по ракетам ближнего боя

Представитель концерна «Укроборонпром» заявил, что Украина якобы добилась «паритета с противником» в вопросе создания ракетного оружия ближнего боя.

«Укроборонпром» поставил с 2014 года достаточно амбициозную и серьезную задачу не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя. Это, в первую очередь, противотанковые ракетные комплексы со стороны нашего противника. Сегодня задача, я могу сказать, успешно решена», – передает слова главы дивизиона высокоточного оружия государственного концерна «Укроборонпром» Андрея Артюшенко ТАСС.

Он заявил, что продукция «Укроборонпрома», в том числе входящего в него КБ «Луч», «определила баланс сил», не позволяющий «противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником».

«Наша продукция – это ПТРК «Корсар», «Скиф», «Стугна-2». Это достижения мирового значения», – заявил Артюшенко.

Он отметил, что второй вопрос, которым занимается концерн, это создание украинского комплекса крылатых ракет. Артюшенко заявил, что обновление производства и «уникальных технологических линий» позволило Украине «в рекордные сроки вывести на этап госиспытаний комплекс крылатых ракет».

«Я думаю, в ближайшее время вы об этом узнаете», – сказал представитель концерна.

Среди достижений украинского ракетостроения он назвал РСЗО «Ольха» и «Ольха-М», являющиеся модернизацией советских РСЗО «Смерч». По его словам, комплекс может «стабилизировать достаточно эффективно ситуацию на линии соприкосновения» в Донбассе.

Также, заявил Артюшенко, предприятия концерна создают артиллерийский управляемый боеприпас с головкой лазерного наведения. По его словам, только у семи стран есть подобные технологии.

«Благодаря нашему предприятию «Прогресс» мы вышли на серийное производство этого изделия, что принципиально и в корне меняет эффективность нанесения артиллерийских ударов», – заявил Артюшенко. Он утверждает, что украинская технология «проще и дешевле» аналогов.

Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения. Так, в феврале в Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест» на шасси автомобиля КрАЗ, которая получила обидное прозвище «Град-коротышка». Осенью украинские блогеры высмеяли заявление украинского эксперта о способности страны создать ракету, которая «может достать до Москвы». Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».