Беглов пообещал помочь «Электроприбору» в сертификации новейшего медоборудования

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил государственный научный центр АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», старейшее предприятие отрасли приборостроения; он пообещал, что город поможет компании в сертификации новейшего медоборудования.

Концерн одним из первых перешел на выпуск гражданской продукции – сложных медицинских приборов, применяемых в нейрохирургии, и приборов подземной навигации для нефтегазовой промышленности. Александр Беглов отметил, что предприятию удалось в тяжелые годы не только сохранить уникальный коллектив и научный потенциал, но и привлечь талантливую молодежь. Из 749 исследователей концерна почти половина – моложе 39 лет, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Это новое поколение. Которое создает новую, прорывную технику, как в военной, так и в гражданской сфере», – сказал глава города.

«Электроприбором», в частности, разработаны уникальные для России изделия медицинской техники – стереоскопический манипулятор и криогенный деструктор. Предприятие готовится приступить к их серийному производству.

Александр Беглов напомнил, что 2019 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом здоровья. Это означает, что особое внимание будет уделяться детскому и женскому здоровью, профилактике онкологических заболеваний. Кроме того, планируется организовать работу поликлиник в субботу и воскресенье.

Врио губернатора ознакомился с новейшими разработками учёных и инженеров концерна. Сегодня на «Электроприборе» создается высокоточное навигационное оборудование для ВМФ и различных отраслей экономики, принципиально новая техника, не имеющая аналогов не только в России, но и в мире. Как подчеркнул Александр Беглов, городское правительство будет всемерно поддерживать инициативы по созданию и развитию высокотехнологичных и экологически чистых производств.

Глава города побывал на производственных площадках – в испытательном центре, лаборатории медицинской техники, дизайн-центре микромеханических приборов, а также встретился с коллективом предприятия.

Беглов поздравил сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днем, пожелал здоровья, счастья и вручил благодарности губернатора.