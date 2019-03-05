ПЦУ запретила украинским католикам совершать богослужения в Софийском соборе

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) выступил против использования собора Святой Софии в Киеве Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).

Как передает ТАСС, синод ПЦУ решил, что будет полезным сохранить в соборе уже сложившийся порядок богослужений, положительно воспринимающийся украинцами.

Сообщается, что глава ПЦУ Филарет направил руководителю УГКЦ Святославу письмо, в котором говорится, что Софийский собор «был и остается кафедральным собором православных киевских первоиерархов».

Напомним, спор между двумя церквями возник после того, как Святослав заявил, что собирается провести в Софийском соборе праздничную литургию на день Благовещения 7 апреля. В ответ на это Филарет отметил, что использование собора греко-католиками вызовет сопротивление со стороны православных украинцев.