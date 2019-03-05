Центр содержания косаток решено создать в приморской бухте

Для выпуска косаток из «тюрьмы» в Приморье в естественную среду обитания одну из бухт острова Русский планируется переоборудовать в центр содержания крупных морских животных, сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.

Гордеев провел совещание по вопросу определения судьбы морских млекопитающих, которых содержат в бухте Средняя в Приморье; планируется, что по итогам обсуждения будет разработан план действий для выпуска животных в естественную среду обитания, передает РИА «Новости».

В совещании приняли участие представители Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств.

Для выпуска косаток «планируется организовать работу по переоборудованию в одной из бухт острова Русский просторного центра содержания крупных морских животных».

Кроме того, в целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрено их чипирование.

«Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят», – добавил представитель вице-премьера.

Также под контролем правительства, в частности, Минприроды, Росприроднадзора и Росрыболовства, будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон и организаций, включая компании, содержащие косаток и белух, для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский.

Общую координацию будет осуществлять администрация Приморского края.

Подчеркивается, что все действия будут направлены «на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих», в связи с чем «передислокация возможна только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории».

Отмечается, что в Минприроды перед выпуском животных предлагают провести их адаптацию в специализированном учреждении.

«Еще нет методик, как адаптировать этих животных, на базе чего адаптировать. Мы понимаем, что адаптационный период для определенных особей должен проходить все равно на базе специализированных учреждений. Городить новые тюрьмы мы не будем, нужно пользоваться проверенной, сертифицированной инфраструктурой, если говорить про период адаптации», – заявили в минестерстве.

Ведомство уже направило свои варианты решения ситуации в правительство России. Указывается, что «это решение не только Минприроды, но и силовых структур, Минсельхоза и других государственных органов». При этом «со стороны ученых нет однозначного мнения, что же все-таки делать».

Ранее стало известно, что Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье.

Актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы», присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.

Напомним, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело.