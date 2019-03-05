На акции протеста в США против произвола полиции задержали 80 человек

В Калифорнии полиция задержала более 80 человек, вышедших на протесты против решения местных властей оправдать полицейских, застреливших в прошлом году афроамериканца, рассказал представитель полиции Сакраменто.

Среди задержанных оказался один из репортеров газеты The Sacramento Bee, который освещал протестные акции, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В сообщении говорится, что спустя 2,5 часа после начала демонстраций полиция начала разгонять протестующих. Отмечается, что мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг возмутился действиями правоохранителей и тем, «какой оборот приняли акции протеста».

Напомним, 3 марта власти Калифорнии заявили, что не будут предъявлять обвинения сотрудникам полиции, застрелившим безоружного чернокожего парня. По мнению прокуратуры Сакраменто, полицейские имели достаточные основания для применения оружия.

Трагедия произошла в марте 2018 года. После непродолжительной погони полицейские застрелили 22-летнего Стефона Кларка, которого в тот момент считали подозреваемым в вандализме. По словам сотрудников полиции, они открыли огонь, посчитав, что молодой человек вооружен.