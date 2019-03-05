В Кремле прокомментировали договоренности Путина и Нетаньяху о группе по Сирии

Вопросы создания рабочей группы по Сирии, которые обсуждали на встрече президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, еще предстоит проработать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон», – передает слова Пескова ТАСС.

По его словам, «свои чувствительные вопросы» есть у разных сторон в Сирии. Он добавил, что преждевременно говорить о том, какие именно будут форматы и «композиция участников» группы.

«Это будет прорабатываться», – отметил Песков.

28 февраля Путин заявил, что рабочая группа начнет работу по нормализации ситуации в Сирии после полного уничтожения там терроризма.

Перед этим сообщалось о договоренности Путина и Нетаньяху по созданию рабочей группы с участием ряда стран для обсуждения вывода иностранных сил из Сирии.

Встреча прошла 27 февраля.